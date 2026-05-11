Минсельхоз Карелии: молококомбинат «Славмо» продолжит свое развитие

Завершена процедура смены собственника на комбинате АО «Славмо», одного из самых крупных пищевых перерабатывающих предприятий на территории республики. В рамках законодательства вопрос находился на постоянном контроле Минсельхоза Карелии.

Генеральный директор АО «Славмо» Юлия Юнал заявила, что основой развития предприятия останется стратегическое сотрудничество с совхозами Карелии и рост объемов закупки сырого молока.

«Приоритетная задача – продолжение устойчивого и долгосрочного развития предприятия, увеличение объемов производства и реализации продукции, а также ассортимента. Продукция АО «Славмо» – это десятилетиями признанный бренд, а основа комбината – коллектив настоящих профессионалов своего дела, – подчеркнула Юлия Юнал. – Карельское молоко уникально по своим характеристикам и соответствует высоким стандартам качества молочной продукции. Самое главное, что на комбинате работает профессиональная команда, которая будет сохранена и увеличена с перспективой расширения производства выпускаемой продукции. Наша задача – сохранение традиций комбината, мы с высоким чувством ответственности продолжим выполнять все социальные обязательства».

Министр сельского и рыбного хозяйства республики Карелия Ольга Палкина отметила, что министерство оказывает поддержку АО «Славмо».

«Министерство держит на контроле развитие ситуации. Поддерживаем курс нового руководства на увеличение переработки молока карельских сельскохозяйственных производителей, открыты для постоянного диалога по вопросу развития молокопереработки в республике Карелия».