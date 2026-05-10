Центр «Попечение» завершает сезон кормления бездомных людей до осени

Центр «Попечение» завершает сезон кормления бездомных людей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В следующее воскресенье состоится последний обед перед летними каникулами. Осенью волонтёры вновь начнут раздачу горячей еды и вещей тем, кому нужна помощь. Особенно эта акция востребована в холодное время года.

«Мы кормим наших подопечных ресторанной едой. У нас есть партнёры, они меняются, но всегда есть те, кто готовит горячее питание. Волонтёры доставляют еду в центр, другие помощники организуют стол, раздают еду, общаются, оказывают простую человеческую поддержку. Сейчас тех, кто приходит на горячий обед, стало меньше. На улице теплеет, поэтому на лето мы берём каникулы»,

— рассказала волонтёр центра «Попечение».

В этом году центр «Попечение» отмечает 20-летие. На нашем сайте будет опубликована программа, посвящённая разным направлениям работы социального центра при Екатерининской церкви в Петрозаводске и людям, которые там работают.