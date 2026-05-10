10 мая 2026, 19:10
Общество

Центр «Попечение» завершает сезон кормления бездомных людей до осени

Подопечные центра «Попечение» питаются ресторанной едой
Центр «Попечение» завершает сезон кормления бездомных людей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В следующее воскресенье состоится последний обед перед летними каникулами. Осенью волонтёры вновь начнут раздачу горячей еды и вещей тем, кому нужна помощь. Особенно эта акция востребована в холодное время года.

«Мы кормим наших подопечных ресторанной едой. У нас есть партнёры, они меняются, но всегда есть те, кто готовит горячее питание. Волонтёры доставляют еду в центр, другие помощники организуют стол, раздают еду, общаются, оказывают простую человеческую поддержку. Сейчас тех, кто приходит на горячий обед, стало меньше. На улице теплеет, поэтому на лето мы берём каникулы»,

рассказала волонтёр центра «Попечение».

В этом году центр «Попечение» отмечает 20-летие. На нашем сайте будет опубликована программа, посвящённая разным направлениям работы социального центра при Екатерининской церкви в Петрозаводске и людям, которые там работают.

