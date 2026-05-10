Олимпийский чемпион из России продает свои медали

Олимпийский чемпион Денис Аблязин выставил на продажу медали Универсиады 2013 года в Казани, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, за две серебряные и одну золотую награду покупателям предлагают заплатить 6 млн рублей. Уточняется, что медали спортсмен продает через свою жену. Сделку предлагается провести через банк, положив деньги на счет.

Среди обязательных условий — подписание соглашения о неразглашении. По данным канала, жена Аблязина предлагает купить за 100 млн рублей золотую медаль с Игр в Токио, «серебро» с Олимпийских игр — за 20–50 млн, а «бронзу» — за 15 млн.

На канале рассказали, что пытались связаться со спортсменом по этому поводу, но не смогли дозвониться.