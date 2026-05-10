10 мая 2026, 16:45
Спорт

Олимпийский чемпион из России продает свои медали

Российский гимнаст через жену выставил на продажу медали Универсиады
Изображение от Freepik

Олимпийский чемпион Денис Аблязин выставил на продажу медали Универсиады 2013 года в Казани, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, за две серебряные и одну золотую награду покупателям предлагают заплатить 6 млн рублей. Уточняется, что медали спортсмен продает через свою жену. Сделку предлагается провести через банк, положив деньги на счет.

Среди обязательных условий — подписание соглашения о неразглашении. По данным канала, жена Аблязина предлагает купить за 100 млн рублей золотую медаль с Игр в Токио, «серебро» с Олимпийских игр — за 20–50 млн, а «бронзу» — за 15 млн.

На канале рассказали, что пытались связаться со спортсменом по этому поводу, но не смогли дозвониться.

