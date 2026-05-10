Пятерых детей-маугли нашли в российском городе

В Уфе начали проверку после обнаружения пятерых детей-маугли в заваленной мусором квартире, сообщает «Лента.ру».

По информации издания, детям от 3 до 15 лет. Их уже изъяли из семьи и отправили в социальное учреждение.

Очевидцы рассказали, что мать получает пособие и сразу пропивает его, а также приводит в дом мужчин, которые бьют детей и кормят их объедками.

Сейчас специалисты оценивают, почему органы опеки не среагировали вовремя.