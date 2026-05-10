В России пропала фура с пчёлами

В Россию из Узбекистана ввезли партию пчёл, которые исчезли по пути на обязательную санитарную обработку, сообщает телеграм-канал Shot.

По информации канала, грузовик с 1728 особями пересёк границу в Астраханской области и должен был проехать в карантинную зону в Курганской области, но в пункт назначения не прибыл.

Сообщается, что местные жители не планировали принимать пчёл, так как не готовы к такому грузу: нет ульев и необходимого оборудования для процедур.

Обеспокоенные пасечники уже обратились в прокуратуру и МВД, а общественники — в Россельхознадзор. Сейчас пропавшую машину вместе с водителем ищут по всей стране.

Пчёлы из Средней Азии часто выступают скрытыми носителями опасных инфекций и паразитов, что может привести к массовой гибели местных семей, а также поставить под удар производство мёда в целых регионах. Употребление же мёда с нелегальных пасек несёт риск заражения сальмонеллёзом и другими заболеваниями.