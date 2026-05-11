Проект, замерший на пятнадцать лет, оживили в Петрозаводске

В Петрозаводске ровно 20 лет назад стартовал новый важный проект. На этот раз колдовали над водоочистными сооружениями. Чиновники обещали, что чистая вода из кранов польется в начале 2008 года. На строительстве новых очистных мастером тогда работал Михаил Кузьмич. Так получилось, что он продолжал дело своего отца, который еще при социализме строил первые городские сооружения для очистки воды. Вслед за отцом Михаил Кузьмич всегда хотел произнести: «Нужно сделать воду родниковой!»

Сделать ее родниковой в Петрозаводске собирались еще с 1991 года. Но тогда деньги кончились, и строительство заморозили. И возобновили в 2005 году. Посчитали, что общая стоимость строительства будет 360 миллионов рублей. Половину денег выделило правительство республики, вторую половину – город. «Первая очередь, то, что мы сегодня видим, это 266 миллионов. В начале 2008 года этот объект должен быть завершен, а городу дана чистая вода», - обещал Сергей Костин, председатель комитета по вопросам ЖКХ.

Чтобы воду можно было пить из-под крана, очищать ее собирались с помощью современных технологий. И с учетом опыта других стран.

«Я до сих пор пью воду из-под крана, - отметил министр строительства РК Валерий Момотов, который долгое время возглавлял «Водоканал». – Просто цветность будет соответствовать ГОСТу. Это классическая схема очистки воды во всех городах. К сожалению, когда строили наши сооружения, была ошибочная схема – одноступенчатая очистка. Везде принята двухступенчатая. Как мы сейчас строим – есть первая ступень, а вот тут здание – будет вторая ступень очистки».

Ждать чистую воду оставалось недолго, по уверениям властей. По идее мы сегодня с вами можем пить воду без предварительного кипячения. Рискнем?

В Петрозаводске прошли 30-е открытые республиканские соревнования по картингу. Погонять на машинах собрались 39 гонщиков из Северо-западных городов России. Состязаться им пришлось в семи классах, которые зависели от мощности машин.

Картингисты – особая порода людей. Их еще называют рыцарями скорости. Максимальная скорость карта – 60-70 километров в час. Учитывая, что соревновались совсем юные мальчишки, скорость просто впечатляющая! Самым молодым участником гонок стал спортсмен из Петрозаводска, которому тогда было всего 6 лет. В его жизни это были первые соревнования.

Замечены среди гонщиков были и девушки. Правда, их было всего три. Соревнования проходили в течение двух дней. Сначала отборочные заезды, а на следующий день самые красочные – финальные гонки. По их результатам определяли состав сборной команды республики. Она принимала потом участие в соревнованиях на Первенство по Северо-Западу.

Таким было 11 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?