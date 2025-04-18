Ученые заявили, что показатели воды в Петрозаводске на пределе нормы

Жители Петрозаводска дружно ругали воду, которая весной вытекала из водопроводных кранов. Так было и в 90-е годы, так было и ровно 20 лет назад – в 2005-м. Специалисты разводили руками – это была наша традиционная весенняя беда, которую можно было победить, только построив новую систему очистки. Медики советовали пропускать воду через фильтры и обязательно кипятить.

В начале нулевых качество воды в Петрозаводской губе резко изменилось к худшему, считали работники Санэпиднадзора. Причин несколько: проведенная мелиорация, отсутствие ливневых очистных стоков. Да и общее запустение во всех сферах жизни играло не последнюю роль. Все ветшало, а значит – разлагалось.

«Вы знаете, в каком состоянии находятся все подвалы, - упомянул Анатолий Коваленко, ио руководителя ТУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей. – И все это из подвалов дренирует в канализацию, сбрасывается. И мы имеем сегодня такие сбросы в губу Онежского озера. И качество воды меняется в худшую сторону».

Трудно себе представить, но только с атмосферными осадками в Петрозаводскую губу попадает две тонны железа в год. А еще три реки – Шуя, Неглинка и Лососинка (а также стоки) – изрядно мутят чистую Онежскую воду. Шуя, например, приносит фосфор. На каждый литр воды 65 микрограмм. Эксперты утверждали, что это не опасно, но на пределе нормы. Все остальное тоже на пределе. Цветность в 2-3 раза превышала показатель. Гуминовые вещества – это питательная среда для вирусов. А вирусы – это болезни. Например – гепатит. В течение 8 лет ученые-экологи исследовали то, откуда мы черпаем воду. И пришли к неутешительным выводам. «Что касается воды Петрозаводской губы конкретно – то вода для питьевых целей некондиционна», - заявил Леонид Рыжков, заслуженный деятель науки РФ и РК, профессор ПетрГУ.

Все сходились на том, что спасти качество воды смогут лишь новые очистные сооружения. Их планировали построить к 2007 году. Уже был разработан проект и найдены деньги. Планы «Водоканала» взял под личный контроль Глава правительства. Но без ложки дегтя не обошлось.

«Обещали, что в марте завершат экологическую экспертизу проекта. Но к сожалению, я пока сведений не имею, что она завершена», - отметил Леонид Рыжков. Петрозаводчан успокаивали тем, что на Водозаборе вели ежечасный анализ качества воды. Так что страшные инфекции к нам пройти не должны. Но и ученые, и медики, и СЭС говорили хором: «Вы все еще НЕ кипятите? Тогда мы идем к вам!»

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В Петрозаводск приезжала группа «Воскресенье». Накануне концерта музыканты успели погулять по городу, а также пообщались с ди-джеями «Нашего радио».

Тот факт, что группа выступила именно в воскресенье, сами музыканты не назвали случайностью. «Традиция, конечно! «Воскресенье» выступает только в воскресенье, ни в какие иные дни!» - сказали Андрей Сапунов и Алексей Коробков. Слушателей радио, которые звонили в эфир и задавали вопросы, в основном волновало то, как музыканты добились такой популярности, охотно ли дают автографы, и кто их кумиры. «Битлз, Том Джонс, вот все, кого вы знаете», - так ответил Андрей Сапунов. И все же они высказали свое отношение к некоторым исполнителям поп-музыки: «Утром во время поедания яичницы мы слушали Влада Сташевского (хихикают). Стошнило». Под занавес выяснилось, что у барабанщика группы Алексея Коробкова девушка родом из Петрозаводска. И что наш город вообще ему очень нравится. Что и подтвердилось на их вечернем выступлении в Музыкальном театре.

И еще о музыке. В Петрозаводске прошел рок-фестиваль «Истмус». В отличие от своего старшего брата «Rock Bridge», он был организован не на деньги Евросоюза, и на него были приглашены не только финские и карельские музыканты. В 2005 году «Истмус» прошел впервые, но организаторы надеялись, что он станет традиционным.

Правда, от прошедшего незадолго до этого «Rock Bridge», этот фестиваль не слишком отличался. Единственное – паузы между выступлениями были поменьше, и столпотворения на входе удалось избежать. Музыку играли самую разную – от панка до тяжелого рока. В последнем, как обычно, преуспели финские команды, этот стиль очень популярен в Финляндии.

Группа из Петербурга «No Guns» в Петрозаводске тогда побывала впервые. Музыканты еще не успели выпустить ни одного альбома, да и выступления на больших площадках было для них редкостью. Лидер группы Сергей Васильев признался: «Это выступление много для нас значило. Это очень серьезно. В Питере мы играем в основном в клубах, редко в таких залах». А Карелию в основном представляли панк-группы. Быть может, поэтому в качестве хедлайнеров фестиваля на второй день пригласили самых известных панков страны – группу «Наив». Следующий фестиваль «Истмус» запланировали на конец апреля.

Таким было 18 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

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