Поезд в Карелии изменит расписание

В Минтрансе Карелии предупредили пассажиров об изменении в расписании поезда Лоухи-Кемь.

По данным министерства, 5 июня пригородный поезд отправится в 14:30, а прибудет на конечную станцию в 17:39. 7 июня состав отправится в 13:45 и прибудет в 16:57.

Изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ на путях. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. © «Петрозаводск говорит»