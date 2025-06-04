Сирены неожиданно завыли в Петрозаводске

В госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения обратились к жителям Петрозаводска.

В ведомстве рассказали о том, что сегодня на территории карельской столицы проводится техническое обслуживание систем оповещения. Проверяется работоспособность сирен.

Специалисты попросили жителей Петрозаводска соблюдать спокойствие - никакой опасности нет. © «Петрозаводск говорит»