04 июня 2025, 14:17
Общество

Сирены неожиданно завыли в Петрозаводске

В госкомитете Карелии объяснили срабатывание систем оповещения в столице республики
Фото: unsplash.com / Fatqurrohman Arrosyid

В госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения обратились к жителям Петрозаводска.

В ведомстве рассказали о том, что сегодня на территории карельской столицы проводится техническое обслуживание систем оповещения. Проверяется работоспособность сирен.

Специалисты попросили жителей Петрозаводска соблюдать спокойствие - никакой опасности нет. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Госкомитет
система оповещения
сирена
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