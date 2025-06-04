Зеленые зоны в Петрозаводске обрабатывают от клещей

Карельскую столицу обрабатывают от клещей. Специалисты уничтожают клещей на общественных территориях в разных районах города.

В мэрии сообщили, что обработку проводят на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, в Соломенном и Железнодорожном районах.

Акарицидными препаратами опрыскивают территории в местах отдыха петрозаводчан и вблизи пешеходных дорожек. © «Петрозаводск говорит»