04 июня 2025, 13:32
Зеленые зоны в Петрозаводске обрабатывают от клещей
Препаратами от клещей опрыскивают территории в местах отдыха петрозаводчан и вблизи дорожек
фото freepik.com
Карельскую столицу обрабатывают от клещей. Специалисты уничтожают клещей на общественных территориях в разных районах города.
В мэрии сообщили, что обработку проводят на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, в Соломенном и Железнодорожном районах.
Акарицидными препаратами опрыскивают территории в местах отдыха петрозаводчан и вблизи пешеходных дорожек. © «Петрозаводск говорит»