Первые дворы отремонтировали в Петрозаводске

В Петрозаводске начался ремонт дворов в рамках программы «Комфортная городская среда». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным городской администрации, благоустройство уже выполнено на трех дворовых территориях на Ключевой - у домов №15 и 17 по улице Гвардейской, а также у дома №26 по улице Ключевой. Во дворах появились новые скамейки, урны, освещение, уложен новый асфальт.

Всего до конца лета в Петрозаводске будет проведено благоустройство 19 дворов в разных районах города. © «Петрозаводск говорит»