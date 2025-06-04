04 июня 2025, 12:37
Первые дворы отремонтировали в Петрозаводске
Три дворовые территории обновлены на Ключевой
Фото мэрии Петрозаводска
В Петрозаводске начался ремонт дворов в рамках программы «Комфортная городская среда». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
По данным городской администрации, благоустройство уже выполнено на трех дворовых территориях на Ключевой - у домов №15 и 17 по улице Гвардейской, а также у дома №26 по улице Ключевой. Во дворах появились новые скамейки, урны, освещение, уложен новый асфальт.
Всего до конца лета в Петрозаводске будет проведено благоустройство 19 дворов в разных районах города. © «Петрозаводск говорит»