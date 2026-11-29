Привычный пластик уступает место цифровым технологиям: россияне всё чаще расплачиваются через СБП, платежными стикерами и мобильными приложениями

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ВТБ проанализировал предпочитаемые способы оплаты покупок в 2026 году среди своих клиентов. Доля оплат пластиковой картой продолжает падать - с 75% до 71%, а доля оплат через национальную Систему быстрых платежей выросла до 14%. Об этом сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов в преддверии Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Спикер отметил, что доля оплаты бесконтактными pay-сервисами достигла 9%, стикерами — 6%. Средний чек также меняется: самый высокий показатель зафиксирован при оплате через СБП, хотя за год он снизился. Средний чек при оплате стикерами, напротив, вырос. Увеличился и средний чек при расчетах картой и через платежные приложения.

Динамика снятия и внесения наличных без карты через банкоматы такова: оборот таких операций в банке за год увеличился на 32%, число транзакций — на 68%, хотя их доля в общем обороте остается небольшой — 7%.

Тенденция подтверждается и данными регулятора: согласно данным Банка России, на альтернативные способы оплаты, включая СБП, QR-коды и платежные приложения, в четвертом квартале 2025 года пришлось 14,1% безналичных расчетов.

Рост доли альтернативных способов оплаты – логичный ответ рынка на запрос пользователей на скорость и простоту. При этом пластиковые карты остаются основным инструментом расчетов, но их доля будет постепенно снижаться: рынок движется к более гибким и удобным безналичным платежным решениям,

– отметил Роман Шаехов.