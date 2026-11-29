Синоптики прогнозируют в регионе 30 ноября облачную погоду в сочетании с мокрым снегом и гололедицей

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в последний день ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днём в большинстве районов — небольшой, на северо-западе местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах — гололедица. Ветер ночью — западный, юго-западный, днём — юго-западный, южный умеренный, на акваториях крупных водоёмов — порывистый. Температура воздуха ночью — 0,-5°С, на севере местами до -8°С, днём — -4,+1°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На дорогах — гололедица. Ветер ночью — западный, юго-западный, днём — юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток: 0,-2°С. Атмосферное давление будет понижаться.