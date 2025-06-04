ИИ может помочь проводить экомониторинг в Карелии

Ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов от конкретных источников загрязнения и поддержка работы в интерфейсе пользователей с ограничениями по слуху.

Это первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды.

«Система проактивного управления экологическими рисками» — программная часть комплекса решений МТС Экомониторинг, который позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных. МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды. В настоящее время сервис также проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. В его состав также может входить измерительное оборудование различных типов, а компоненты и функциональность кастомизируется под конкретный запрос. Так, малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другое. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек).

Экомониторинг от МТС уже запущен в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях и Якутии. Планируется масштабировать проект в других регионах страны. Система реагирует на превышение допустимых норм и прогнозирует негативное воздействие на среду за 48 часов, что позволяет избежать потерь для предприятий в размере от 34,4 до 370 млн рублей ежегодно.

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