Собака искусала ребенка на пляже в российском городе

В Ростовской области большая бесхозная собака напала на ребенка. Об этом сообщает портал shahty.ru.

По данным источника, инцидент случился на городском пляже в городе Шахты днем 3 июня. Крупный пес кидался в воду и нападал на детей. Одному мальчику серьезно досталось - собака разорвала ребенку лицо и шею. Все происходило на глазах очевидцев.

Спасатели оказали трехлетнему пострадавшему первую помощь, после чего его увезли в больницу на карете скорой помощи. © «Петрозаводск говорит»