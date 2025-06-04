04 июня 2025, 15:45
Собака искусала ребенка на пляже в российском городе
В Ростовской области выясняются обстоятельства нападения животного на мальчика
Фото: unsplash.com / Gourav Phulwaria
В Ростовской области большая бесхозная собака напала на ребенка. Об этом сообщает портал shahty.ru.
По данным источника, инцидент случился на городском пляже в городе Шахты днем 3 июня. Крупный пес кидался в воду и нападал на детей. Одному мальчику серьезно досталось - собака разорвала ребенку лицо и шею. Все происходило на глазах очевидцев.
Спасатели оказали трехлетнему пострадавшему первую помощь, после чего его увезли в больницу на карете скорой помощи. © «Петрозаводск говорит»