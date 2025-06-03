Лучше гор могут быть только горы в Швейцарии

Текст, фото: Антонина Кябелева

Увидеть Швейцарию было моей давней мечтой. Когда поездку в одну из самых живописных европейских стран было не так уж сложно осуществить, как-то все не складывалось. Слишком заманчивыми казались морские курорты Испании, Италии, Франции.

Предложение от живущей рядом с Берном подруги на недельку приехать к ней в гости в апреле я восприняла как последний шанс. И не задумываясь купила билеты.

План был такой: неделю провести в Швейцарии, затем переехать во Францию - в Страсбург, а оттуда добраться до другой подруги в Провене, отметить Пасху, которая в этом году у православных и католиков совпала, и вернуться уже из Парижа в Москву.

Цены на авиабилеты до Цюриха по нынешним временам приятно удивили.

Из Москвы в Цюрих через Стамбул авиаперелет обошелся в 24,1 тысячи рублей с багажом в 20 килограммов.

Цюрих встретил меня ярким весенним солнцем и радостной улыбкой подруги, которая волновалась, как я пройду паспортный контроль. Но все прошло легко, у меня только уточнили, когда я улетаю обратно и где остановлюсь. Сдав багаж в камеру хранения на железнодорожном вокзале за 12 швейцарских франков (курс почти не отличается от евро), мы отправились гулять по городу.

О нюансах жизни в Швейцарии я во многом судила по рассказам подруги, которая живет здесь около пятнадцати лет. Цюрих оказался живописным городом, расположенным на берегу Цюрихского озера и по берегам реки Лиммат. В обеденное время многие швейцарцы предпочитают перекусывать на свежем воздухе, прикупив в супермаркетах еду в пластиковых контейнерах. Устроившись на ступеньках какого-нибудь памятника или расположившись на скамейках с наполненной едой емкостью, граждане с удовольствием поглощали содержимое. Каждый день обедать в кафе, а тем более в ресторанах, может позволить себе далеко не каждый.

Для иллюстрации: чашка кофе в приличном кафе стандартно стоит 4,5 франка, а жареными сосисками на берегу Цюрихского озера торговали по 8-10 франков (в зависимости от мяса) за штуку. Кофе с десертом обойдется примерно в 10-16 франков. На озере не знающие страха лебеди караулили отдыхающих в надежде подкрепиться.

Обязательное место посещения при прогулке по Цюриху — церковь Фраумюнстер, где находятся роскошные витражи Марка Шагала. Он принялся за работу, когда ему было почти восемьдесят лет. Через десять лет Шагал создал в церкви круглый витраж — знаменитую «розу» под названием «Сотворение». Посмотреть на шагаловские витражи теперь съезжаются туристы со всего мира.

Из крупных швейцарских городов мне удалось побывать в Лозанне, Берне и Женеве. Лозанна покоряет еще на подъезде к городу, когда открывается захватывающий вид на Женевское озеро.

Расположенный на возвышенности четвертый по величине город в Швейцарии обладает всеми традиционными для «старой» Европы атрибутами: узкими улочками, красивыми храмами, уютными площадями, фонтанами и памятниками. Кафедральный собор Нотр Дам знаменит своим южным окном, выполненным в форме розы и отражающим представления эпохи Средневековья о строении мироздания. Другие витражи готического собора на десять веков моложе, так что их можно смело отнести к современным образцам религиозного искусства.

В Лозанне есть «уникальное» для страны сооружение — единственное в Швейцарии метро с двумя линиями. Лозанна самый малочисленный город в мире (население примерно 140 тысяч человек), обладающий метрополитеном.

Из Лозанны мы прокатились… до Франции. Паром курсирует по Женевскому озеру между Лозанной и французским городком Эвиан. Поездка занимает 35 минут. Некоторые французы на пароме добираются на работу в Лозанну.

Если цены на продукты в Швейцарии не столь уж высоки, то общественный транспорт обходится очень дорого. В стране действует сложная система скидок, проездных, льготных билетов, до конца разобраться в которых туристу не под силу.

Моя подруга обрадовала меня, рассказав, что приобрела для меня три билета, каждый из которых действует сутки и распространяется на все виды транспорта, включая паромы, поезда, автобусы, троллейбусы и, естественно, единственное в стране метро. Каждый билет стоит 59 франков.

Это считается очень дешево. Мы использовали проездные «на полную катушку».

Из Лозанны легко добраться на поезде до соседнего городка Веве, который считается одним из центров Швейцарской Ривьеры. Здесь последние годы жизни провел Чарли Чаплин, памятник которому находится на потрясающей по красоте набережной Женевского озера.

Ну и, конечно, как пройти мимо гигантской вилки, которую буквально воткнули в гладь Женевского озера. Она находится напротив музея питания, где тоже есть памятник вилке, но скромных размеров, а потому теряющийся на фоне гигантского двойника.

На троллейбусе из Веве мы доехали до другого курортного городка Монтре, который знаменит своим джазовым фестивалем. На утопающей в цветах набережной тоже немало памятников, среди которых выделяется скульптура Фредди Меркьюри. На крошечном галечном пляжике отдыхающие уже пытались открыть летний сезон.

Обратно в Берн мы отправились на поезде по другой, более длинной, но живописной, дороге через Альпы: с едиными билетами на все цена проезда нас не волновала.

В Берне есть гора Гуртен, которая представляет собой парк развлечений, ориентированный на детей. Хотя здесь находятся отель, рестораны, огромный парк, прекрасная смотровая площадка с видом на город. Но полный восторг от Гуртена испытываются все же маленькие посетители, для которых работает игрушечная железная дорога, небольшие аттракционы, а огромные зеленые холмы, как магнитом, притягивают детишек, желающих скатиться с небольшой высоты.

Официальной столицы в Швейцарии нет. Берн, где находятся федеральное правительство, парламент и центральный банк, считается столицей де-факто.

Средневековая часть города с его крытыми галереями, которые защищали людей от частых дождей, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город знаменит красочными фонтанами шестнадцатого века, многие из которых расположены в центре проезжей части главных улиц. Троллейбусы и трамваи с трудом протискиваются между тротуаром и фонтанами. Дополнительные помехи создают туристы, увлеченно рассматривающие разноцветные скульптуры и не обращающие внимания на общественный транспорт.

Но главной достопримечательностью города считается Цитглогге - Часовая башня. Часовой механизм установили в 1530 году, и с тех пор, как утверждают, он работает без сбоев. Раз в час здесь разворачивается целое представление. Часовой механизм приводит в движение фигурки петуха, медведей и Хроноса. Когда петух кукарекает в третий раз, начинается новый час.

Особое очарование городу придает река Аара с ее внушительными и крошечными мостами. По берегам реки расположились старинные жилые кварталы с кривыми улочками и домиками с одинаковыми черепичными крышами.

В пригороде Берна есть аквацентр, куда мне удалось попасть благодаря подруге, у которой был абонемент, и осталось несколько неиспользованных посещений.

Стоимость полутора часов пребывания в комплексе 30 франков. Я насчитала семь разных бассейнов с обычной и морской водой, два из которых были под открытым небом.

Но особенно меня сразил закрытый бассейн с морской водой, где на внушительных размеров стене под расслабляющую музыка демонстрировали короткие фильмы с летающими бабочками, фантастическими потоками ярких красок, чирикающими птичками. В общем, полный релакс.

Совершенно случайно я побывала на ежегодном костюмированном празднике в замке соседнего с Берном городка Лаупена, окунувшись в бурную атмосферу Средневековья — такую, какой она представляется с далекой дистанции в восемь веков.

Местные жители, которые традиционно участвуют в исторических реконструкциях, были облачены в средневековые костюмы, в замке развернулась ярмарка, народ пел, веселился, разыгрывал сценки из жизни людей давно ушедшей эпохи.

Но, как говорится, лучше гор могут быть только горы. И мне опять повезло. Два дня мы с подругой на машине путешествовали по Альпам. В нашей супер-интенсивной программе были водопады, пикники в горах, горные озера, фуникулеры, небольшие горные деревушки и игрушечные, почти сказочные, городки.

Расскажу о том, что особенно запомнилось. Небольшой городок Бриенц расположен на берегу одноименного озера с очень уютной набережной.

В глаза бросаются необычные швейцарские деревянные шале, украшенные резьбой по дереву. Городок славится своими мастерскими по резьбе из дерева.

Недалеко от Бриенца расположен роскошный отель Гиссбах, больше напоминающий сказочный замок. Место знаменито 14-ступенчатым водопадом, который бурными потоками устремляется к живописному озеру.

Вокруг водопада простирается огромная парковая зона с дорожками, тропинками, мостиками, смотровыми площадками. Но самые яркие ощущения возникают на мостике, когда мимо пролетают многотонные потоки воды.

Стоит посетить небольшой город Тун, расположенный на берегу одноименного озера. Главная знаменитость — средневековый замок XII века, который очень хорошо сохранился.

Но меня покорили виды, открывающиеся с возвышенности, на которой расположена Городская реформаторская церковь. Полное ощущение, что ты оказался в сказочном мире средневековых фантазий.

Другая уникальная особенность Туна — двухъярусные тротуары на улице Oberhauptgasse. Выступающие террасы домов превращены в пешеходные зоны, под которыми вдоль магазинчиков, сувенирных лавок и ресторанов расположен нижний тротуар.

Привел в восторг еще один игрушечный городок — Муртен. Крепостная стена вокруг города считается одной из максимально сохранившихся средневековых укреплений Швейцарии. В замке, где смешались различные архитектурные стили от поздней готики и ренессанса до барокко, расположена префектура коммуны Муртена.

Городку удалось сохранить средневековый облик, так что обычная прогулка по его небольшим улочкам превращается в нескончаемую череду маленьких открытий. Фотографировать хочется каждый дом и каждый неожиданный изгиб улочек, за которым открывается очередной уголок городского ландшафта с уютными площадями, фонтанами, скульптурами. Моя подруга пыталась показать мне как можно больше, поэтому времени на неспешный осмотр швейцарских городков и деревень у меня не было.

В Муртен мы приехали уже под вечер. Городок оказался настолько очаровательным, что уезжать ужасно не хотелось. Но долго игнорировать намеки на то, что пора в обратную дорогу, я не могла. В общем, покидала я Муртен в надежде, что когда-нибудь обязательно сюда вернусь.

Оставался последний день до отъезда, который я провела в Женеве. Не знаю, может быть от того, что два дня в альпийской Швейцарии оказались настолько ошеломляющими, но Женева оставила меня равнодушной.

Конечно, здесь есть, что посмотреть. Симпатичная набережная на берегу Женевского озера, где самый высокий фонтан в Европе выбрасывает 500 литров воды на высоту более 140 метров, неизменные лебеди, цветочные часы, старые кварталы, собор Женевской Богоматери, парк Бастион — все это, конечно, симпатично, но меркнет на фоне горной Швейцарии.

В отличие от других швейцарских городов, в Женеве русскую речь я слышала чуть ли не на каждом шагу, даже встретила несколько экскурсий с соотечественниками.

По мнению моей подруги, швейцарцы не отличаются повышенной эмоциональностью, они сдержанны, вежливы, но никогда не знаешь, что у них на душе. Это затрудняет для иностранцев интеграцию в местное сообщество. Для того чтобы продвинуться в профессиональном плане, нужно приложить гигантские усилия. В Швейцарии предъявляют очень высокие требования к профессиональным навыкам, и соответствовать им может далеко не каждый. Так что и у коренных швейцарцев нередко возникают комплексы, связанные с психологическим давлением со стороны общества, ориентированного на завышенные стандарты.

Швейцарцы помешаны на пеших прогулках по горным тропам. Благо, инфраструктура предоставляет множество вариантов для путешествий. С начала весны швейцарцы целыми семьями пускаются в походы, осваивая новые горные маршруты.

За свою короткую поездку я не успела почувствовать холодности швейцарского менталитета. Скорее, наоборот. Возвращаясь из Лозанны, мы с подругой так увлеклись путешествием, что прибыли в Лаупен затемно. Выяснилось, что последний автобус ушел несколько часов назад. До деревни, где жила моя подруга, оставалось пять километров. Я особенно не расстроилась, так как час пешей прогулки не казался мне особенной проблемой. Но предложила притормозить проходящую мимо машину.

Моя подруга запротестовала, уверяя, что это здесь не принято. На первый же мой взмах руки остановилась машина, за рулем которой была женщина, возвращающаяся с двумя дочерьми из Берна. Она, весело с нами болтая, без проблем домчала нас до дома, хотя мы предлагали выйти пораньше, чтобы ей не пришлось делать крюк.

Второе приключение тоже связано с Лаупеном. Я должна была самостоятельно добраться из Берна до железнодорожной станции в Лаупене, где меня к определенному часу ждала подруга. Я правильно определила нужный поезд, вовремя села на электричку. Где-то на полпути из громкоговорителя сообщили непонятный для моего слуха набор слов, поезд встал, и люди стали понуро выходить на платформу. Напротив меня сидела китаянка, которая, как я выяснила, поняла не больше моего. Народ недоуменно ждал на платформе. Спонтанно возникла беседа между двумя прилично одетыми мужчинами и женщиной, которые тоже ехали до Лаупена. К ним-то я и пристроилась. Затем пассажиров попросили перейти на другой путь. Подошел двухэтажный поезд, мы туда пересели, но через две станции мои случайные знакомые сообщили, что нам опять нужно выйти.

На очередной станции мы вновь перешли на другую платформу и стали ждать поезда. Прошло полчаса, а его не было. Женщина не выдержала и сообщила, что сейчас за ней приедет муж, и всех нас он готов отвезти в Лаупен. Все радостно согласились. Спустя час после назначенного времени я весело подкатила на машине на станцию в Лаупене, где меня ждала сердитая подруга.

Предупредить ее я в любом случае не могла, так как в то утро она забыла свой телефон. А на небольших станциях обычно нет сотрудников, которые могли бы сообщить о непредвиденном ЧП и задержке поездов. Когда я рассказала о своем приключении, она оценила мои коммуникативные способности и заверила, что ждала бы меня до последнего.

В общем, швейцарские поезда ходят далека не так четко, как швейцарские часы. Кстати, французские поезда тоже готовили мне сюрпризы. Но об этом я обязательно расскажу во второй части моих путевых заметок.