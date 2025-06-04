04 июня 2025, 15:03
На этой неделе начнут монтировать сцену фестиваля «Воздух Карелии»
До главного приключения лета осталась всего неделя
фото: Петрозаводск говорит
8 июня начнется монтаж главной сцены музыкального фестиваля «Воздух Карелии». Более ста волонтеров и неравнодушных добровольцев убрали огромное количество мусора и подготовили территорию палаточного городка.
Уже на днях специалистами будет проведена обработка поля от клещей, начнется обустройство фестивальных зон и возведение трех грандиозных сцен. До лучших выходных этого лета осталась всего неделя.
Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»