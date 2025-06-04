На этой неделе начнут монтировать сцену фестиваля «Воздух Карелии»

8 июня начнется монтаж главной сцены музыкального фестиваля «Воздух Карелии». Более ста волонтеров и неравнодушных добровольцев убрали огромное количество мусора и подготовили территорию палаточного городка.

Уже на днях специалистами будет проведена обработка поля от клещей, начнется обустройство фестивальных зон и возведение трех грандиозных сцен. До лучших выходных этого лета осталась всего неделя.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»