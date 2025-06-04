«Воздух» вернется на родную площадку благодаря поддержке главы Карелии

В преддверии музыкального фестиваля «Воздух Карелии» в Москве состоялась пресс-конференция с участием звезд, организаторов, губернатора Карелии Артура Парфенчикова, замначальника управления президента по общественным проектам Александра Журавского.

Благодаря поддержке главы Карелии фестиваль вернулся на родную площадку – территорию аэродрома «Пески», где он зарождался 20 лет назад и несколько раз проводился до 2015 года.

Продюсер фестиваля Максим Мазуровский поблагодарил главу республики и президентский фонд за поддержку.

«Фестиваль дарит десяткам тысяч людей не только радость, он поддерживает малоизвестные таланты, снижает социальное напряжение, укрепляет семейные отношения, гордость за Родину и веру в будущее. Напомню, что «ВозДух» означает «возвышение духа». Это маяк, привлекающих «живых» людей, чтобы не только отдохнуть и перезагрузиться, но и стать чуть лучшей версией себя»,

- рассказал Мазуровский.

Фестиваль откроется 12 июня и продлится до 15-го (0+). На трех сценах выступят более 60 артистов, победителей конкурсов, проводимых при поддержке президентского фонда культурных инициатив. © «Петрозаводск говорит»