Любителей живой музыки развезут автобусы

До места проведения фестиваля «Воздух Карелии» (0+) будут курсировать автобусы «Карелавтотранса». Фестиваль будет проходить 12, 13, 14 и 15 июня.

Гости смогут приобрести проездной билет туда-обратно или только туда. Заплатить придется 250-500 рублей.

Время поездки займет около 20 минут. Первый автобус отправится с автовокзала в 11:30, а последний в 23:55.

Как указал перевозчик, до аэродрома Пески автобус будет следовать без остановки по Шотмана-Заводская-Соломенское шоссе, на обратном пути автобус сделает остановку на Товарной станции. © «Петрозаводск говорит»