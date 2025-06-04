До 23 градусов обещают в четверг в Карелии

Завтра, 5 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем по западным районам местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, малооблачно, небольшой дождь.

В Сегеже до +24, ясно.

В Сортавале до +17, малооблачно, небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»