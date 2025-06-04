Воду отключат в четверг в ряде домов в Петрозаводске

Завтра, 5 июня, в Петрозаводске без воды останутся жильцы ряда домов. Об этом сообщили в компании «РКС-Петрозаводск».

По данным источника, с 9 до 17 часов водоснабжение будет отключено в домах №24, 19, 22, 26, 34, 10а по улице Лесной, №9в, 9г, 9, 2, 3, 1, 2а, 2б по Комсомольскому проспекту, №70 по проспекту Александра Невского и №17 по улице Лизы Чайкиной.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях на улице Лесной, уточнили в компании. © «Петрозаводск говорит»