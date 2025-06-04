Карельские школьники предпочли готовиться к экзаменам весной

Аналитики исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Речь о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам.

Аудитория таких сервисов и сайтов растет: с начала 2025 года на них заходили на 26% пользователей больше, чем в прошлом году. И за это же время они потратили на 55% больше трафика.

Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, в Карелии оказалось больше девушек — они составили 62% аудитории таких сайтов. При этом число юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ выросло на 32%, у девушек показатель увеличился на 8%.

Как показал анализ активности на образовательных сайтах для подготовки к экзаменам с 2023-го по 2025 год, летом российские школьники практически не вспоминают об экзаменах — в июле и августе традиционно наблюдается резкое снижение числа пользователей тематических ресурсов. Пик активного обучения приходится на сентябрь, когда ученики возвращаются с каникул, однако показатель идет на спад в осенние и зимние месяцы. В 2024 году школьники начали уделять время подготовке к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт активности сдвинулся уже на март. При этом начало сезона подготовки к экзаменам не зависит от пола: и девушки, и юноши задумываются об учебе в одно и то же время.

В России активнее всего к экзаменам онлайн готовятся школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова — эти города лидируют по среднему трафику, который пользователи тратили на образовательных ресурсах.

В МегаФоне также подтверждают рост интереса жителей Карелии к тематическим сайтам по подготовке к экзаменам с начала весны. Пик активности в текущем году пришелся на май. В этом месяце школьники нарастили трафик на 43% по сравнению с мартом. Самым популярным днем для занятий стала среда. В этот день объём переданных данных, как правило, оказывался почти на 31% выше среднесуточных показателей, наименьший объём трафика приходился на субботу и воскресенье.

Фото: МегаФон