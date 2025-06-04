04 июня 2025, 14:59
Житель Карелии распространял наркотики в соседнем регионе
В Вологодской области перед судом предстанет 33-летний мужчина из нашей республики
Фото: freepik.com / Rawpixel.com
В Вологодской области перед судом предстанет 33-летний житель Карелии. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, в марте этого года наш земляк на территории Ленинградской области приобрел партию запрещенных веществ массой почти 1 килограмм. После этого он отправился в Вологодскую область, где приступил к их реализации с помощью закладок. Свою деятельность он начал в Череповце, а затем отправился в Вологду, но по пути был задержан. Наркотики были изъяты.
Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. © «Петрозаводск говорит»