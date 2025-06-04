Житель Карелии распространял наркотики в соседнем регионе

В Вологодской области перед судом предстанет 33-летний житель Карелии. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в марте этого года наш земляк на территории Ленинградской области приобрел партию запрещенных веществ массой почти 1 килограмм. После этого он отправился в Вологодскую область, где приступил к их реализации с помощью закладок. Свою деятельность он начал в Череповце, а затем отправился в Вологду, но по пути был задержан. Наркотики были изъяты.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. © «Петрозаводск говорит»