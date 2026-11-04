Водителей после праздника проверит дорожная полиция Петрозаводска

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в карельской столице

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В четверг, 5 ноября, водителей Петрозаводска ждут массовые проверки. Госавтоинспекция карельской столицы объявила рейд «Контроль трезвости».

О рейдах в Петрозаводске сообщили в дорожной полиции города. Проверки проводятся для профилактики ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

По данным Госавтоинспекции, за 9 месяцев с начала года в карельской столице было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, в которых 9 человек получили травмы.

Кроме того, автоинспекторы отстранили от управления 382 водителя с признаками опьянения. Из них 31 человек сел нетрезвым за руль повторно.

Горожан также попросили сообщать в ГАИ о нетрезвых водителях.