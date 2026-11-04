Все те же хляби плюс порывистый ветер будут 5 ноября в Карелии

Погода в четверг продолжит показывать характер

Фото: Петрозаводск говорит

Прогноз на четверг, 5 ноября, в Карелии как под копирку – одним словом, такой же, как и в среду. Все прелести холодной промозглой осени продолжать испытывать регион на прочность.

Облачно с прояснениями будет в республике. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, предупредили в региональном гидрометцентре. Ветер подует северо-западный, западный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью -1, +4, днём +1, +6.

В Петрозаводске сохранится облачная с прояснениями погода. Никуда не деться и от небольших осадков в виде дождя, к которому ночью добавится мокрый снег. Ветер ожидается такой же – северо-западный, западный умеренный. В ночные часы 0, +2, днем воздух прогреется до +3, +5. Атмосферное давление будет падать.