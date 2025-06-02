В Карелии сократились инвестиции и упало производство молока

Текст: Антонина Кябелева

Карелиястат опубликовал данные о социально-экономической ситуации в Северо-Западном Федеральном округе в 2024 году, по которым можно сравнить положение Карелии среди других регионов.

По индексу промышленного производства закономерно лидируют Санкт-Петербург (110,9% к уровню 2023 года) и Ленинградская область (107,7%). Карелия завершила год с показателем 99,3%, не дотянув до уровня 2023 года. Хуже ситуация только в Мурманской области (97,3%). В среднем по СЗФО индекс промышленного производства за 2024 год составил 105,3%.

Производство молока в 2024 году в Карелии снизилось на 5,9%. Снижение объемов производства этого важного продукта произошло в Новгородской (минус 27,7%) и Архангельской (минус 3,5%) областях.

В других регионах СЗФО зафиксирован рост показателей. В лидерах Вологодская область, где производство молока выросло за прошлый год на 17,7%.

Соответственно в Карелии снизилось на 4,7% производство сырого молока. Это самый низкий показатель в СЗФО. Не дотянули на 0,8% до показателей 2023 года только Республике Коми.

Самого высокого прироста на 6,2% добились в Псковской области.

Производство хлебо-булочных изделий сократилось в Карелии на 9%. Снижение наблюдалось в Республике Коми (93,3% к 2023 году), в Мурманской (96%) и Новгородской (85%) областях. А вот лидером стала Вологодская область с показателем 111%.

Традиционный для Карелии лесопромышленный комплекс в разрезе необработанных лесоматериалов показал снижение на 2,2%. Аналогичные процессы зафиксированы в Республике Коми (минус 3,1%) и Архангельской области (минус 9,6%). Максимально - на 15,7% удалось нарастить производство в Ленинградской области.

Зато в производстве обработанных лесоматериалов Карелия сработала с плюсом в 6,4%. Лидирует Новгородская область, где производство обработанных лесоматериалов выросло на 23%. Республика Коми и Мурманская область ушли в минус.

В прошлом году объем строительных работ в СЗФО превысил показатели 2023 года на 3,5%. В Ленинградской области объем строительства вырос на 37,6%. Это лучший показатель в округе.

Самые низкие показатели в Карелии, где объем строительных работ сократился за год на 38,1%. Не важно обстоят дела в Архангельской (минус 35,9%) и Мурманской (29,4%) областях.

Одновременно объемы строительства жилья с учетом садовых домиков увеличились в Мурманской области (118,7%), в Республике Карелия (106,9%), в Республике Коми (104,6%), в Архангельской области (103,5%), в Калининградской области (100,3%). В остальных регионах произошло замедление жилищного строительства. Самый значительный провал зафиксирован в Санкт-Петербурге, где объемы строительства жилья упали на 23,4%. В результате в 2024 году в СЗФО объемы жилищного строительства снизились на 8,7%.

Объем инвестиций в целом по СЗФО в 2024 году вырос на 15,6%. Самые высокие показатели продемонстрировала Ленинградская область (138,4%), Вологодская область (137%) и Псковская область (132,3%). Отрицательные значения зафиксированы в Калининградской области (89,3%), Республике Карелия (92,9%) и Архангельской области (98,9%).