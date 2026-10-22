За махинации со свиньями чиновник попал под следствие в регионе России

В Тюменской области чиновник попался на мошенничестве с «пятачками»

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38-летний российский чиновник Федор Руденко из Тюменской области попал под следствие по уголовному делу о мошенничестве. Под статью мужчину подвели свиньи.

По данным следствия, злоумышленник принимал участие в процедуре изъятия животных у населения во время мероприятий по ликвидации очага инфекции и предоставил комиссии ложные сведения о количестве поголовья свиней. Таким образом мужчина планировал заполучить бюджетные деньги в качестве компенсации. Одной из их получательниц должна была стать мать чиновника, которая получила более 330 тысяч рублей.

Мужчину на два месяца отправили под домашний арест, уточняет Лента.ру.