Перейти к основному содержанию
22 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Подорожает проезд в пригородных автобусах из Петрозаводска

Объявлены новые цены на проезд в пригородных автобусах с 1 ноября
В салоне автобуса
Фото "Петрозаводск говорит"

В ГУП РК «Карелавтотранс» объявили о повышении стоимости проезда в пригородных автобусах из Петрозаводска. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября, отмечается в паблике предприятия.

Так, цены на билеты вырастут примерно на 10% по сравнению с нынешними. Предыдущее повышение стоимости проезда произошло в апреле этого года, тогда билеты также подорожали примерно на 10%.

При этом проехать по городу на пригородном автобусе можно будет за 50 рублей. Сейчас такой билет стоит 60 рублей.

Новые цены на билеты на пригородные автобусы представлены ниже.

Новые цены на билеты
Новые цены на билеты
Новые цены на билеты
Новые цены на билеты
Новые цены на билеты
Новые цены на билеты
Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Созданный более века назад крест установили в монастыре в Карелии

Метки