Подорожает проезд в пригородных автобусах из Петрозаводска

Объявлены новые цены на проезд в пригородных автобусах с 1 ноября

Фото "Петрозаводск говорит"

В ГУП РК «Карелавтотранс» объявили о повышении стоимости проезда в пригородных автобусах из Петрозаводска. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября, отмечается в паблике предприятия.

Так, цены на билеты вырастут примерно на 10% по сравнению с нынешними. Предыдущее повышение стоимости проезда произошло в апреле этого года, тогда билеты также подорожали примерно на 10%.

При этом проехать по городу на пригородном автобусе можно будет за 50 рублей. Сейчас такой билет стоит 60 рублей.

Новые цены на билеты на пригородные автобусы представлены ниже.

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