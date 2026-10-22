Две привычки помогут продлить жизнь

Пожилой онколог назвал две привычки для долголетия

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97-летний онколог и фармаколог Сильвио Гараттини из Италии рассказал, какие две привычки, по его мнению, помогут сохранить здоровье и продлить жизнь.

Врач рекомендовал помнить о физической активности и сделать питание сбалансированным. При этом нагрузка на тело должна быть ежедневной, пусть даже это окажется обычная прогулка, а питание – регулярным.

По словам Гараттини, в еде следует быть умеренным и не переедать. Из-за стола следует выходить с легким чувством голода.

Кроме того, эксперт рекомендовал не зацикливаться на подсчете калорий, а также выступил против длительных периодов голодания.

Советы ученого поделилась Газета.ру со ссылкой на издание El Confidencial.