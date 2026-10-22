Хозпостройка полыхала в крупном карельском поселке

Пожарные Сегежского округа работали на возгорании в Надвоицах

Фото "Петрозаводск говорит"

Днем 21 октября в поселке Надвоицы случился крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии на улице Южной поступил на пульт дежурного в 15:02. На место выехали две единицы техники и девять специалистов. Выяснилось, что горела хозяйственная постройка.

Совместными усилиями пожар был ликвидирован. Его площадь составила 28 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось о том, что людей эвакуировали из горящей пятиэтажки в центре Петрозаводска.