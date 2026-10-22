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22 октября 2026
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Происшествия

В Карелии трое пенсионеров отдали более 5 млн рублей мошенникам

Организаторы на свободе, курьер - под судом: В Карелии расследовали крупное мошенничество против пенсионеров
деньги
фото «Петрозаводск говорит»

Мужчину будут судить в Карелии за помощь дистанционным жуликам в обмане пенсионеров. Дело о мошенничестве рассмотрит Олонецкий районный суд.

Организаторов обмана пока не установили. По версии следователей, весной мошенники звонили пенсионерам и убеждали в необходимости задекларировать деньги и направить их на «безопасный» счет. За деньгами приезжал курьер. Он подтверждал, что сбережения необходимо декларировать. Полученные деньги мужчина отправлял мошенникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Мошенники обманули трех пенсионеров, похитив у них более пяти миллионов рублей.

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