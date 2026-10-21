Россиянкам рассказали, чем опасно длительное ношение обуви на каблуках

Длительное ношение обуви на каблуках грозит россиянкам «букетом» заболеваний

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Женщина на каблуках выглядит более стройной, подтянутой, элегантной и чувствует себя более уверенной. Но за красоту приходится платить здоровьем. О том, чем чревато длительное ношение обуви на каблуках, рассказал RT старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, продолжительное использование этого атрибута гардероба провоцирует развитие целого «букета» заболеваний: поперечного плоскостопия, артроза, варикоза и тромбоза. Кроме того, могут появляться мозоли и натоптыши.

Умнов рекомендовал россиянкам проявить заботу о своем здоровье и отдавать предпочтение обуви с устойчивым каблуком высотой до четырех сантиметров, анатомической стелькой и свободным носком. Конечно, визуальный эффект стройности и элегантности пропадает, зато ноги скажут «спасибо».