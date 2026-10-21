Названы полезные для сохранения слуха продукты

Врач рекомендовала употреблять рыбу и чеснок для поддержания остроты слуха

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Аудиолог Карен Шепард перечислила продукты, которые помогают сохранить остроту слуха. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила врач, чеснок, брокколи, рыбу, бананы и темный шоколад стоит добавить в рацион для того, чтобы бороться с ослаблением слуха. Также Шепард рекомендовала использовать наушники не более одного часа в день. Помимо этого медик советует в целом следить за здоровьем - отказаться от курения, заниматься спортом и организовать для себя сбалансированное питание. Это положительно повлияет и на остроту слуха, уверена она.

При этом доктор подчеркнула, что повреждения слуха не способна устранить ни одна диета.

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