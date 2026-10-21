«Где наши деньги?» Почему задерживаются «ветеранские»?

Ветераны труда в Карелии обеспокоены задержкой выплат

Фото "Петрозаводск говорит"

В октябре многие ветераны труда в Карелии столкнулись с неприятным сюрпризом: привычные ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) не пришли в ожидаемые сроки. Обычно средства поступают на счета 17-18 числа, однако в этот раз многие пенсионеры так и не дождались заветного уведомления от банка.

В социальных сетях, в частности в паблике «Подслушано в Суоярви», люди активно обсуждают ситуацию:

«Сегодня 20.10.26, задерживают ветеранские. Обычно 17.10.26 всегда было перечисление, а в этом месяце ещё нет. Кто в курсе почему и где крутятся наши деньги?..»

Стоит напомнить, что в 2026 году размер ЕДВ для ветеранов труда в Карелии составляет 932,88 рубля. В Министерстве социальной защиты региона поясняют, что единого фиксированного дня для всех получателей не существует – график выплат формируется ведомством и может варьироваться.