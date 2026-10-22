УК в Петрозаводске грозит штраф за игнорирование заявок жильцов

Протечки крыши и затопленный элеватор: дом в Петрозаводске перед зимой оказался запущен

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Кровля течет, элеватор затоплен – разруха в доме на улице Фурманова в Петрозаводске. Жильцы дома добились проверки жилищного комитета из-за бездействия управляющей компании. Об итогах рассказали в Госкомитете по жилищному надзору.

В Госкомитет поступило обращение жителей одного из многоквартирных домов на улице Фурманова в Петрозаводске. Они сообщили о ненадлежащем содержании общего имущества в многоквартирном доме. Управляющая компания на заявки жильцов не реагирует.

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В ходе осмотра чердака и крыши специалисты установили нарушения со стороны управляющей компании по содержанию общедомового имущества.

«Протечки кровли, многочисленные повреждения кровельного покрытия. Кроме того, в здании частично затоплен элеватор, а на полу помещения присутствует мусор»,

- сообщили жилищные инспекторы.

Управляющей компании выдали предписание устранить повреждения крыши, осушить и убрать мусор в элеваторе, устранить парение и все продезинфицировать. В Госкомитете также решают – привлекать ли УК к административной ответственности.

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