Груз вывалился из большого автомобиля на дорогу в Петрозаводске

Днем 22 октября в Петрозаводске произошел дорожный инцидент на улице Пограничной. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Сообщество опубликовало кадр, снятый очевидцем. На нем видно, что на повороте из грузового автомобиля выпал на дорогу объемный груз. На счастье, в этот момент мимо не ехали другие машины. В результате инцидента движение на этом участке дорожной сети оказалось затруднено.
Ранее сообщалось о том, что возрастной водитель уложил автомобиль на крышу на трассе в Карелии.