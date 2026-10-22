Груз вывалился из большого автомобиля на дорогу в Петрозаводске

Дорожный инцидент случился на улице Пограничной в карельской столице

Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Днем 22 октября в Петрозаводске произошел дорожный инцидент на улице Пограничной. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Сообщество опубликовало кадр, снятый очевидцем. На нем видно, что на повороте из грузового автомобиля выпал на дорогу объемный груз. На счастье, в этот момент мимо не ехали другие машины. В результате инцидента движение на этом участке дорожной сети оказалось затруднено.

Ранее сообщалось о том, что возрастной водитель уложил автомобиль на крышу на трассе в Карелии.