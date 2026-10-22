Лариса Подсадник побывала с рабочим визитом в Костомукше

В ходе поездки спикер карельского парламента оценила готовность города к крупным событиям и проверила реализацию значимых социальных проектов.

Фото: ЗС РК

Председатель Законодательного Собрания Карелии Лариса Подсадник совершила рабочую поездку в Костомукшу.

Одним из ключевых пунктов стало выездное совещание на лыжно-биатлонном комплексе, где с 14 по 20 декабря пройдут всероссийские соревнования «Кубок Анны Богалий». Директор спортшколы Виктор Пронько рассказал парламентариям об обновлениях: расширена зона «старт - финиш», оборудована тренерская биржа, установлены новые световые опоры и большой монитор, продолжается монтаж звуковой системы.

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Лариса Подсадник отметила, что комплекс заметно преобразился — это позволит повысить уровень турнира и качество трасс. При этом ряд подготовительных работ ещё предстоит завершить, но сроки позволяют всё успеть.

Глава Костомукшского округа Александр Дмитриев сообщил, что уже оформлены заявки на размещение участников турнира - спортсменов и тренеров, а сейчас специалисты прорабатывают программы церемоний открытия и награждения.

Отдельное внимание было уделено инфраструктуре: Лариса Подсадник осмотрела новую пешеходную дорожку протяжённостью 300 метров, ведущую к комплексу. Тротуар на улице Мира появился благодаря региональной программе «Конкретных дел».

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Парламентарий подчеркнула, что вопрос безопасного и удобного прохода к объекту неоднократно обсуждали с жителями и спортивной общественностью.



Теперь стало безопасно, стало удобно. По продолжению работ, по освещению будем совместно с администрацией округа решать,

— отметила Лариса Подсадник.

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Также в рамках визита Лариса Подсадник проинспектировала строительство крытого ледового катка. Важный социальный объект возводят по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке ПАО «Северсталь». На данный момент работы выполнены на 85 %, благоустройство прилегающей территории практически завершено. Сдать объект планируют до конца 2026 года.

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Ещё один значимый объект, который посетила председатель Заксобрания в городе горняков, — Костомукшский дом интернат для пожилых и инвалидов на 200 мест. Сейчас в здании завершают монтаж медицинского и технического оборудования, проводят пуско наладочные работы, расставляют мебель и инвентарь. Дом интернат построен в рамках национального проекта «Семья» и станет первым крупным стационаром, появившимся в Карелии за последние 30 лет.

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Лариса Подсадник обсудила с главой Костомукшского округа Александром Дмитриевым вопросы социально экономического развития территории. Основной темой разговора стали свободные земельные участки возле озера — их рассматривают как потенциальную площадку для круглогодичного детского лагеря.