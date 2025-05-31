Глазами статистики: производство мяса в Карелии демонстрирует чудеса

Текст, фото: Антонина Кябелева

Благодаря статистической информации, мы можем хотя бы отчасти понимать, куда движемся, и насколько существенны происходящие изменения в экономической и социальной жизни республики. Недавно Карелиястат опубликовал оперативную информацию о социально-экономическом положении карельских районов за январь-март 2025 года.

За первый квартал 2025 года было отгружено товаров собственного производства на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

На 14,3% «просела» добыча полезных ископаемых, зато обрабатывающие производства показали рост на 5,1%, а сфера водоснабжения — на 11,3%. Наблюдаются позитивные сдвиги в производстве необработанных лесоматериалов (рост на 18,3%) и обработанных (увеличение на 16%).

Напомним, в 2024 году индекс промышленного производства в Карелии немного не дотянул до показателей 2023 года и составил 99,3%. Хуже в прошлом году в Север-Западном федеральном округе (СЗФО) сработала только Мурманская область с показателем в 97,3%.

Небывалый успех в Карелии достигнут в производстве мяса крупного рогатого скота и свинины, которое в первом квартале 2025 года превысило прошлогодние показатели на 32,6%.

В 2024 году этот показатель даже не дотянул до уровня 2023 года на 3,7%. Не хотелось бы думать, что это связано с забоем скота на местных сельхозпредприятиях. Производство обработанного молока, включая детское питание, в первом квартале 2025 года сократилось на 4,3%. Параллельно снизилось производство сырого молока на 3,1%, а поголовье коров на 1 апреля 2025 года сократилось за последний год (по сравнению с 1 апреля 2024 года) на 9,1 %.

По-прежнему пробуксовывает строительная отрасль. В январе-марте 2025 года объемы работ в сфере строительства снизились на 27,8% по сравнению с первым кварталом 2024 года, но строительство жилых домов, напротив, выросло на 8,1%.

В позитивном ключе работает только Петрозаводск, где объем строительных работ в первом квартале 2025 года подскочил в 1,9 раза.

Проблемы в строительной отрасли выглядят еще более сложными, если напомнить, что в 2024 году объем работ в этой сфере сократился в Карелии на 38,1% по сравнению с 2023 годом. Это был самый низкий показатель в СЗФО.

Оборот розничной торговли в первом квартале 2025 года остался примерно на прошлогоднем уровне (100,8% в сопоставимых ценах). Одновременно рост оборота розничной торговли был зафиксирован в Питкярантском районе (107%), а самое серьезное его снижение — в Суоярвском районе (96,1%). В 2024 году оборот розничной торговли в Карелии составил 104,1% к уровню 2023 года.

Судя по данным Карелиястат, цены на товары и услуги в марте 2025 года на 9,6% превышали мартовские цены 2024 года.

Продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали за этот период на 12,4%, непродовольственные товары на 4,7%, услуги — на 11,9%. Кстати, в течение 2024 года цены в Карелии повысились на 8,57%: по данному показателю Карелия на фоне регионов СЗФО продемонстрировала «золотую середину».

На 1 апреля 2025 года на учете с службе занятости состояли 2067 человек, из которых официальный статус безработного имели 1628 граждан. Потребность предприятий в сотрудниках составила 5777 человек.

В среднем по Карелии на 10 заявленных вакансий претендуют 4 человека: в Сегежском и Сортавальском районах — по одному претенденту, зато в Пудожском районе на 10 вакансий приходится 13 безработных, а в Муезерском и Прионежском районах — 9 человек.

Население республики продолжает убывать. За январь-март 2025 года нас стало меньше еще на 908 человек, при этом умерли пять детей, не достигших года.

В январе-феврале 2025 года вступили в брак 419 пар, а 307 развелись.

Отдельный статистический бюллетень Карелиястат рассказывает о жилом фонде РК.

В конце 2024 года на одного жителя республики приходилось 34,6 квадратного метра жилья.

В городах и поселках городского типа этот показатель равняется 33,9 квадратного метра, на селе — 37,3 квадратного метра. Учитывая, что население в республике неуклонно сокращается, а новые дома возводятся, этот показатель просто обязан демонстрировать рост. Судя по статистическим данным, Пряжинский район занимает первое место по размеру жилья на одного человека (45 квадратных метров), а последнее за Лахденпохским районом (25,1 квадратного метра). В Петрозаводске на одного гражданина приходится 34,1 квадратного метра жилой площади.

В частной собственности находится 85,3% жилищного фонда, в муниципальной — 12,5%, остальное — в государственной собственности. Средний размер квартиры составляет 52,5 квадратного метра. Водопровод имеется в 77,8% жилого фонда (89% в городах и поселках городского типа, 36,8% — в сельских населенных пунктах). С канализацией чуть хуже. Системами канализации оборудовано 75,9% всего жилого фонда в республике: 88,1% - в городах, 31% - на селе. Преимущества горячего водоснабжения имеют 55,2% жилых помещений: 68,2% - в городах, 8% - на селе. Газоснабжение имеется в 37,2% жилого фонда: 37,6% - в городах, 35,6% — в сельской местности.

Самыми распространенными домами являются панельные (29,6%), кирпичные (26,2%) и деревянные (26,1%).

В Карелии осталось 0,6% жилья (всего жилого фонда), возведенного до 1920 года. Доля жилья, построенного в 1921-1945 годах, составляет 3,7%. Большинство жилых площадей (42,7%) было построено в 1971-1995 годах. После 1995 года было возведено 27,8% всего жилья в республике.

Свыше 70% износа имеют 6,5% жилых площадей, а в промежутке от 66 до 70% износа балансируют еще 9,5% жилищного фонда. До 30% износа имеют чуть больше половины жилого фонда (51,4%).

В Петрозаводске расположено 44,7% всего жилья. На втором месте Кондопожский район (6%), на третьем — Сегежский район (5,5%).

Судя по статистике, в Карелии наметились улучшения в лесной промышленности и обрабатывающих производствах. Для выводов о происходящем в сфере производства мяса необходимо более длительное наблюдение. К сожалению, в Карелии продолжается сокращение поголовья коров и производства сырого молока.

Добыча полезных ископаемых переживает непростые времена. Аналогичная ситуация в строительстве. Спасает Петрозаводск, где объемы строительных работ пошли резко вверх. Население республики продолжает сокращаться, что, естественно, влияет на рынок труда, где явно чувствуется дефицит рабочей силы.