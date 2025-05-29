Набор для борща подорожал в Карелии

Как изменились цены на некоторые товары в Карелии за неделю с 20 по 26 мая, рассказали в Карелиястат.

Подорожал набор для борща. Так цены на морковь выросли на 7,6%, свеклу – 4,2%, картофель – 3,8%, репчатый лук – 1,8%. Свинина тоже подорожала на 2,2%.

При этом снизились цены на огурцы (7,3%) и помидоры (3,5%). Подешевели яйца (на 1,5%), а также макароны (1,2%).

В большую сторону изменились цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детей, печенье, творог, колбасу, черный чай, вермишель, также подорожали некоторые медикаменты, например, корвалол, анальгин, пенталгин. © «Петрозаводск говорит»