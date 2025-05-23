Электричество по льготным тарифам: кто будет платить

По информации гарантирующих поставщиков электроэнергии, на сегодняшний день с заявлениями обратились 8 144 потребителя, обработано 7 756 заявлений. Подтвердили степень благоустройства 6 799 абонентов республики. По 980 заявлениям проводится проверка и уточняется представленная информация.

– Мы договорились с энергетиками и определили достаточно длительный срок, в течение которого жители могут в упрощенном порядке подтвердить свое право на льготный диапазон. Видим, что подавляющее большинство уже обратилось с соответствующими заявлениями. Это можно будет сделать и после 1 июня, просто процедура станет более сложной,

– отметил в ходе прямой линии Глава региона.

Граждане, которые не успеют в льготный период – до 1 июня – подтвердить наличие электроотопления и электроплит, должны будут представить гарантирующему поставщику электрической энергии технический паспорт на жилое помещение или иной документ, подтверждающий наличие соответствующего оборудования. Такое изменение принято постановлением Правительства России № 183 в феврале 2025 года.

Альтернативными документами могут быть: проектная документация или иные документы технического учета, если в них отражен способ отопления электричеством; технический паспорт на электроотопительную установку; акт осмотра от гарантирующего поставщика, энергосбытовой или сетевой компании; иные документы, подтверждающие наличие электроотопительного оборудования.

Напомним, в начале года диапазоны потребления электроэнергии были снижены на законодательном уровне. В результате часть абонентов попала в самый дорогой третий диапазон и получила счета с повышенными суммами. Прежде всего, это коснулось домов, оборудованных электроплитами и электрокотлами, владельцы которых не предоставили энергетикам информацию о наличии такого оборудования. Правительством республики была достигнута договоренность с энергетиками о перерасчете платы для таких домов и начислении до 1 июня по самому дешевому первому диапазону. За это время собственники должны сообщить о наличии электроотопительных установок и электроплит в упрощенном порядке – в виде заявления по электронной почте.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия