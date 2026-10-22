Повышены лимиты отпуска бензина АИ-95 на АЗС сети «Роснефть» в Карелии

Решение по бензину было принято в рамках поручения Главы РК Артура Парфенчикова по стабилизации ситуации с обеспечением Карелии топливом

Фото: gov.karelia.ru

«Роснефть» совместно со штабом по вопросам обеспечения Республики Карелия нефтепродуктами приняли решение о повышении лимита на отпуск топлива АИ-95 до 50 литров.

Ранее благодаря сотрудничеству Правительства Карелии и топливного штаба с представителями «Роснефти» на автозаправочных станциях компании было полностью снято ограничение на отпуск АИ-92. Правительство Карелии и топливный штаб постоянно работают над улучшением ситуации с топливом в Республике Карелия.

Напомним, что с 22 октября в Карелии сняли ограничения по заправке на всех автозаправочных станциях «Лукойл» для населения, спецтехники и большегрузов. Это решение также было принято штабом по вопросам обеспечения региона нефтепродуктами, созданным по поручению Главы республики Артура Парфенчикова для оперативного взаимодействия с нефтегазовыми компаниями.