«ПКС – Тепловые сети» возобновила работы на улице Шотмана

Основной этап реконструкции теплосети планируют завершить в декабре этого года

Фото: РКС-Петрозаводск

«ПКС – Тепловые сети» приступили к выполнению работ по реконструкции тепловой сети в районе дома № 3 по улице Шотмана.

Это один из ключевых проектов по восстановлению надежности системы теплоснабжения Петрозаводска, работу над которым предприятие начало ещё в 2022 году. Однако в процессе реконструкции возникли сложности, которые потребовали дополнительного времени и корректировки проектных решений.

Главная трудность оказалась под землёй. При подготовке участка выяснилось, что на пути новой теплотрассы проходят кабельные и канализационные сети, расположение которых не соответствовало техническим документам старых лет. Это потребовало корректировки проектно-сметной документации и повлекло дополнительные работы, и, соответственно, дополнительное время по выносу данных сетей.

Несмотря на то, что эти обстоятельства повлияли на сроки реконструкции, предприятие продолжает работу над объектом и направит все необходимые ресурсы, чтобы довести проект до завершения.

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Для «РКС - Петрозаводск» важно не просто заменить участок тепловой сети, но и обеспечить надёжную работу системы теплоснабжения в перспективе. От состояния коммунальной инфраструктуры зависит повседневный комфорт горожан: тепло в квартирах и уверенность в стабильной работе системы в отопительный сезон.

Работы будут проводится на участке тротуара от пешеходного перехода на перекрестке ул. Шотмана и пл. Гагарина по нечетной стороне улицы до магазина «Букинист». Основные работы на ул. Шотмана планируется завершить до конца декабря 2026 года. Полное восстановление благоустройства территории намечено на июнь 2027 года.

Основные работы планируют завершить до конца декабря 2026 года, полное восстановление благоустройства территории – к июню 2027 года.