Ответит ли кто-то за побои во время допросов по «делу Каудаля»

В проекте «Ники плюс» адвокат Руслана Гусейнова Владимир Гордин и мама - Татьяна Константинова

фото: Петрозаводск говорит

Петрозаводский городской суд вынес приговор молодому экс-охраннику из ресторана «Каудаль». Его признали виновным, назначили срок два года условно. По мнению суда, из хулиганских побуждений 19-летний студент полицейского колледжа сломал ногу подполковнику полиции Алексею Борику. Казалось бы, точка поставлена. Но не факт. Приговор будут обжаловать в Верховном суде Карелии. А сценарии после подачи апелляции возможны разные, в том числе дело могут отправить на пересмотр.

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Ни Руслан, ни его мама, ни защитники, ни друзья и коллеги - никто, вероятно, кроме потерпевшего Борика и гособвинителя Луценко, с приговором не согласны. Как и с тем, что до сих пор после жестоких задержаний и допросов молодых охранников, работающих в ту «веселую» ночь в ресторане, никто из правоохранителей не понес ответственности. Есть фотографии, есть свидетели, есть медицинские заключения.

Адвокат Владимир Гордин рассказал, что и в этой истории они не намерены ставить точку. Это не норма - так задерживать подозреваемых и тем более такими способами выбивать показания.