Парфенчиков объявил о сборе подарков бойцам СВО из Карелии

Во всех районах и округах республики будут действовать пункты приема подарков бойцам СВО ко Дню народного единства

Фото: gov.karelia.ru

В преддверии празднования Дня народного единства Глава республики Артур Парфенчиков дал старт акции по сбору подарков военнослужащим из Карелии, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Принять участие в акции может каждый. Посылки с предметами первой необходимости будут принимать в администрациях во всех районах и округах региона. В Петрозаводске их можно приносить в отделение Общероссийского народного фронта на ул. Дзержинского, д.3, с 10 до 20 часов ежедневно. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (8 142) 59-57-84.

Чтобы принять участие в акции, можно принести в пункты сбора теплую одежду, грелки, аккумуляторные батареи, газовые горелки и другие предметы первой необходимости. Также можно перевести любую денежную сумму по прилагаемым реквизитам. Все собранные средства пойдут на приобретение необходимых вещей для земляков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Важно помнить: в подарках не должно присутствовать скоропортящихся продуктов и изделий из стекла.

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«Посылка из дома, теплые носки, письмо от ребенка, которые мы обязательно отправим, – это крепкая нить, связующая фронт и тыл. Это доказательство того, что дома наших героев ждут, о них думают и помнят»,

– отметил Глава республики Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

Первую партию собранных подарков, а также строительные материалы и другой груз в зону СВО отвезут уже 28 октября.

Представители бизнес-сообщества и промышленности республики могут принять участие в акции через благотворительный фонд «Тепло Карелии».