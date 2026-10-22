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22 октября 2026
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Происшествия

На Белом море не прекращаются поиски пропавшего рыбака

Сотрудники КРПСС пока не нашли пропавшего 34-летнего мужчину, лодка которого перевернулась
вода
Фото "Петрозаводск говорит"

В Карельской республиканской поисково-спасательной службе рассказали о поисках рыбака, пропавшего в Колежемской губе Белого моря.

По данным источника, заявка на поиски поступила от полиции 17 октября. Сообщалось о том, что лодка 34-летнего мужчины перевернулась. Об этом рассказал очевидец.

К проведению работ были привлечены специалисты Кемского поисково-спасательного отряда. На сегодняшний день в предполагаемом месте происшествия обследована акватория на площади 650х650 метров, а также три километра береговой линии. Пропавший не найден. Поиски продолжаются.

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