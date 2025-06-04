Конфликт на День энергетика обернулся трагедией и уголовным делом   

Текст, фото: Антонина Кябелева

4 июня в Петрозаводском городском суде началось судебное следствие по уголовному делу, возбужденному против бывшего главного инженера Карельского предприятия магистральных электрических сетей (КПМЭС) ПАО «ФСК-Россети» Романа Алексеева. Он обвиняется по статье 109 ч.1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Первоначально дело рассматривалось в особом порядке. Но по заявлению потерпевшей Светланы Березкиной, которая потеряла мужа в результате инцидента, произошедшего на крыльце петрозаводского ресторана «Северный», уголовное дело было решено рассматривать в общем порядке, то есть с вызовом свидетелей и выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Речь идет об истории, которая наделала немало шума в среде карельских энергетиков. 22 декабря 2023 года сотрудники энергетических компаний традиционно отмечали своей профессиональный праздник. Поздно вечером в ресторан «Северный» заглянули трое коллег: Роман Алексеев, Юрий Березкин и Алексей Власов. Судя по показаниям свидетелей, Алексеев вел себя агрессивно, приставал к женщинам, и охрана попросила его уйти. На крыльце ресторана оказались Алексеев и Березкин. Неожиданно Алексеев ударил коллегу кулаком в лицо, тот упал и, не приходя в сознание, скончался через несколько месяцев. Видеокамера зафиксировала этот удар. В тот момент на крыльце находилось немало гостей ресторана, которые видели произошедшее. Подсудимый свою вину признал. Казалось бы, в этом уголовном деле нет и не может быть «подводных рифов»: все предельно очевидно. Но, как выяснилось, не так все просто.

В суде была допрошена врач судебно-медицинской экспертизы Кристина Максимкова. Она пришла в суд с макетом черепа человека, чтобы нагляднее продемонстрировать нанесенные Березкину травмы. Согласно выводам экспертов, удар погибшему был нанесен в область носа и верхней губы. Юрий Березкин упал на спину, ударившись о крыльцо затылком. Медики зафиксировали травму, полученную от удара кулаком в лицо, и ушиб при падении затылком на крыльцо.

Помимо этого, у Березкина в стационаре выявили еще перелом костей лобной части черепа. Как была получена эта травма, стало неразрешимой загадкой.

«От удара кулаком здесь кость не сломается»,

- утверждает эксперт.

Во всяком случае, если в руке не было никакого предмета. Известно, что Роман Алексеев занимался боксом. Но Максимкова считает, что даже поставленный удар боксера не в состоянии привести к подобной травме. Одновременно, по ее мнению, такой перелом не мог возникнуть от падения Березкина на крыльцо.

Почему так важен этот момент. Именно перелом костей лобной части квалифицирован как тяжкий вред здоровью. Если не понятно, как травма получена, то возникает вопрос о взаимосвязи между ударом кулаком, падением на крыльцо и наступившей позднее смертью. Эксперт, правда, сказала, что при падении Березкина на бетонное крыльцо возникла травма головного мозга, которая и стала причиной смерти. Тем не менее существование двух изолированных друг от друга переломов логически объяснить невозможно, исходя из материалов уголовного дела. До похода в ресторан Березкин был здоров и весел, ни на что не жаловался, никаких следов травм на лице у него не было. Вряд ли он захотел бы танцевать, будь у него к тому времени перелом костей черепа. Удар ему был нанесен только один. После падения до приезда скорой помощи с ним рядом постоянно кто-то находился. При погрузке в машину скорой помощи его не роняли, а в больнице сразу же обнаружили два не связанных друг с другом перелома, расположенных в разных местах. В общем, чудеса.

«Вопрос в том, не могли ли эти травмы образоваться в ходе операции, где-то в БСМП?»

- прямо спросил судья Степан Сергеев.

А что еще можно предположить в данной ситуации, опираясь на здравый смысл и выводы экспертов? Не инопланетян же обвинять.

«Это пусть следствие выясняет»,

- ответила эксперт.

Она еще раз повторила, что при поступлении в стационар все переломы сразу были зафиксированы врачами.

Свидетель Алексей Власов подробно рассказал о событиях того злополучного дня. После работы он, Алексеев и Березкин пошли отметить профессиональный праздник в ресторан «Карельская горница». Поужинали, выпили две бутылки водки на троих. Роман Алексеев засобирался домой, но потом все же решил продолжить вечер с коллегами в ресторане «Северный». Власов утверждает, что никаких конфликтных ситуаций между троицей не возникало. В «Северном» свободных мест не было, пришлось расположиться у барной стойки и заказать еще виски. Березкин временами уходил потанцевать. Затем к Власову подошла администратор ресторана и попросила увести Романа Алексеева, который, по ее словам, «ведет себя вызывающе». Под контролем охранника Алексеев и Березкин вышли на крыльцо ресторана, собираясь перекурить, взять куртки и разойтись по домам. Власов вышел чуть позднее, так как убеждал администратора, что конфликтная ситуация исчерпана.

Свидетель увидел, как Алексеев идет к нему, за ним следует Березкин. Алексей Власов услышал обращенные к Алексееву слова Березкина, мол, не обижайся, что я тебе снегом лицо обтер. Буквально через несколько секунд Алексеев обернулся и нанес Березкину удар в лицо. Тот упал на спину и уже больше не двигался. Подоспел охранник, который придерживал голову пострадавшего, пока Власов бегал за льдом. Стоявшие на крыльце граждане попытались разобраться с грубияном. Охранник отправил Алексея Власова предотвратить намечающийся конфликт. Затем приехала скорая помощь и свидетель только увидел, как Березкина грузят в машину.

Гособвинитель Константин Красников пытался с помощью свидетеля восстановить обстоятельства ЧП в мельчайших подробностях. В суде Алексей Власов сказал, что крови у пострадавшего он не видел, только заметил распухшую губу и покрасневшее лицо. Он также не смог вспомнить, сразу же после удара Березкин закрыл глаза или нет, сославшись на то, что не видел этого момента. Были оглашены показания Власова, которые он дал в ходе предварительного следствия. Тогда свидетель рассказал, что Березкин закрыл глаза сразу после удара, а на затылке пострадавшего видел рану, из которой шла кровь.

В январе 2024 года, рассказал свидетель, Алексеев предлагал ему встретиться в присутствии юристов и обсудить ситуацию. Но Власов отказался от встречи. Свидетель также вспомнил, что один раз присутствовал при словесной перебранке между Алексеевым и Березкиным в ресторане «Фрегат». По его словам, Юрий Березкин не стал отвечать коллеге и просто ушел от конфликтной ситуации.

В суде был допрошен Куликов, еще один бывший коллега подсудимого. Он вспомнил, что однажды под влиянием алкоголя Алексеев ударил его кулаком по лицу. Позднее Роман Алексеев не смог объяснить мотивы своего поступка, свалив все на алкогольное опьянение. Березкина свидетель охарактеризовал как доброжелательного и уравновешенного человека.

Следующее судебное заседание намечено на 19 июня. Светлана Березкина заявила гражданский иск к Алексееву на 2 миллиона рублей. Она рассказала, что в суде он подходил к ней и сказал, что произошедшее – это его крест, который он будет нести до конца жизни.

Наблюдая за этим судебным процессом, невольно вспоминаешь уголовное дело против охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова, которого обвиняют в том, что он сломал ногу подполковнику полиции. Подполковник полиции был, мягко говоря, нетрезв, мат использовал «для связки слов», и, если верить свидетелям, мешал отдыхать другим гостям ресторана. Его вместе с приятелем, другим подполковником полиции, попытались вывести из ресторана. Закончилась эта история допросами «с пристрастием» охранников ресторана и уголовным делом против Гусейнова, которому грозит 8 лет.

Роман Алексеев тоже был пьян. Его с приятелем тоже вывели из ресторана. Он без видимых причин ударил коллегу, который скончался. Алексееву максимально грозит лишение свободы на срок до двух лет. Это в самом худшем случае.