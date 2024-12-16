Празднование Дня энергетика в ресторане обернулось смертельным ударом

Текст, фото: Антонина Кябелева

Трагедия, которая произошла 22 декабря 2023 года на крыльце петрозаводского ресторана «Северный», тогда не попала в прессу. Возможно, она так бы и осталась незамеченным уголовным делом, если бы в редакцию нашего издания не обратилась Светлана Березкина - супруга Юрия Березкина, для которого празднование Дня энергетика стало последним днем жизни, когда он был в сознании.

Спустя почти год после рокового в судьбе семьи Березкиных вечера, в начале декабря 2024 года, бывшему главному инженеру Карельского предприятия магистральных электрических сетей (КПМЭС) ПАО «ФСК-Россети» Роману Алексееву было предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

22 декабря 2023 года по заведенной традиции карельские энергетики отмечали свой профессиональный праздник в ресторане «Северный». На празднике присутствовали на тот момент главный инженер КПМЭС ПАО «ФСК-Россети» Роман Алексеев и начальник группы подстанций этой компании Юрий Березкин. Светлана рассказала, что с Алексеевыми они были знакомы, так как их дети вместе ходили в садик.

По словам Березкиной, муж из ресторана домой не пришел. Только утром ей позвонил Алексеев и сообщил, что ее супруг упал с лестницы, сильно ударился и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Естественно, она сразу же стала звонить в больницу.

«До БСМП я не дозвонилась и перезвонила Алексееву. Я прямо спросила, сам ли мой муж упал с лестницы. Тогда он признался, что ударил его»,

- вспомнила Светлана.

Она поехала в больницу. Впереди ее ждали четыре ужасных месяца, полных страданий.

Из-за тяжелых травм Юрий Березкин умер, не приходя в создание, в апреле 2024 года. Светлана показала мне фотографию, которую она сделала за несколько дней до смерти мужа. Поверьте, на это страшно смотреть. Женщина прошла через ад, наблюдая, как умирает супруг, которому она не в состоянии помочь.

Подробности того, что случилось на празднике, Светлана Березкина узнала от коллег мужа и сотрудников ресторана, работавших 22 декабря. По ее словам, ближе к полуночи, когда все уже были в подпитии, Роман Алексеев стал вести себя, мягко говоря, не совсем корректно по отношению к посетителя ресторана. Охранники его вывели и попросили коллег проследить, чтобы он отправился домой. С Алексеевым на крыльцо ресторана вышли два его сослуживца, одним их которых был Березкин.

В материалах уголовного дела имеется видеозапись ЧП. Несколько мужчин выходят на крыльцо, и буквально через несколько минут один наносит удар кулаком в лицо рядом стоящему человеку. Тот падает навзничь. К нему подбегают люди, чтобы помочь, но он уже не встает. Смертельный удар Березкину нанес Роман Алексеев.

По словам Светланы, сразу после случившейся трагедии Алексеев послал ей сообщение, в котором выразил готовность оказать поддержку и финансово помочь с лечением мужа. Светлана не ответила. Больше, по ее словам, попыток связаться с ней Алексеев не делал:

«Однажды мы случайно столкнулись. Я спросила, не хочет ли он посмотреть, что он сделал с моим мужем, как тот мучается. Он отвернулся и ничего мне не ответил».

После произошедшего Алексеев уволился из Россетей и устроился на работу в Прионежскую сетевую компанию, где работает до сих пор.

Юрий Петровский, адвокат Березкиной, рассказал о странных превращениях, произошедших с квалификацией совершенного преступления. В полиции преступление квалифицировали по более тяжкой статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и передали его в карельский Следком. В октябре 2024 года была проведена комиссионная экспертиза. Согласно выводам эксперта, из-за того, что Березкин упал и ударился головой о бетонное крыльцо, у него возникли тяжелые повреждения головного мозга, которые в результате привели к смерти.

В материалах дела есть показания Алексеева, где он говорит, что занимался боксом.

«Очевидно, что удар человека, который занимался боксом, будет отличаться от удара человека, который никогда не имел отношения к этому виду спорта»,

- заметил адвокат.

Он не исключает, что у Алексеева что-то было в руке, которой он ударил коллегу. Но никаких доказательств этого нет.

Эта же экспертиза установила, что, помимо затылочной травмы, погибшему был нанесен тяжкий вред здоровью из-за вдавленного перелома костей свода лобной и оснований клиновидной части черепа. Другими словами, от удара в лицо человек упал, ударился затылком, а затем умер. Петровский обратил внимание на травму в лобной части черепа.

«Свидетель происшествия утверждает, что от удара на лице у Березкина мгновенно образовалась шишка размером с грецкий орех»,

- рассказал адвокат.

Эксперт посчитал, что от удара головой о крыльцо подобной травмы образоваться не может. Но эксперта никто не спросил, могла ли такая травма образоваться от удара кулаком или от удара кулаком, в которой находился какой-либо предмет.

«Мы следователя просили допросить эксперта, могла ли образоваться подобная травма от удара кулаком, если у человека было что-то в руке. Но эксперт по этому поводу допрошен не был. Сейчас мы заявили ходатайство с просьбой допросить эксперта»,

- сообщил Петровский.

Он считает, что причастность обвиняемого к образованию травмы в лобной части черепа для квалификации преступления имеет принципиальное значение. Дело в том, что в карельском Следкоме преступление переквалифицировали со статьи 111 УК РФ, за которую предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, на менее тяжкую статью 109 УК РФ, по которой, судя по судебной практике, часто назначают условное наказание.

Парадоксально, но в карельском Следкоме отдельно выделили дело по ч.1 ст. 111 УК РФ и направили его для расследования в полицию. По этой логике, заметил Юрий Петровский, получается, что травму в лобной части черепа Березкин получил потом от неустановленного лица:

«Это какой-то абсурд. До конфликта никаких повреждений у Березкина не было. Есть свидетель, который говорил о том, что после удара на лице у Березкина возникла шишка. Есть видеозапись удара. После падения потерпевший находился в окружении людей, его никто больше не бил, за ним приехала скорая помощь и увезла в реанимацию. Врачи сразу же установили повреждение лобной части черепа. А следствие приходит к выводу, что травму в лобную части черепа нанес какой-то неизвестный гражданин, которого полиции предложено разыскать. Одновременно никто не желает допросить эксперта, чтобы выяснить, могла ли эта травма образоваться от удара кулаком».

Юрий Петровский сказал, что уже направил жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на действия сотрудников карельского Следкома.

По словам адвоката, Роман Алексеев признал свою вину в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Понятно, что с каждым человеком в любой момент может случиться несчастье. Наверняка, поверни время вспять, Роман Алексеев ни за что не пошел бы в тот злосчастный день в ресторан. Дело не в этом. Для всего общества принципиально важно, чтобы уголовные дела рассматривались без оглядки на должности, связи и возможные контакты. Только в этом случае наказание за совершенное преступление будет неотвратимым и справедливым. Мы обязательно будем следить, чем завершится это уголовное дело, и исчезнет ли из него "абсурд".