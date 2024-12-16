У мэрии есть нарекания к качеству уборки улиц Петрозаводска

В Петрозаводске снова повалил снег. По прогнозу синоптиков, к ночи осадки усилятся.

Как рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова, уборка города ведется круглосуточно. При этом у мэрии есть нарекания к работе Кондопожского ДРСУ. В частности, подрядчику необходимо улучшать расчистку проезжей части дорог, чтобы не допустить ее сужения. Приоритетные места - около остановок общественного транспорта.

Также отмечена необходимость вывозить снег. Подрядчик планировал начать эту работу сегодня ночью, но в условиях сильного снегопада это нерационально. Вывоз снега начнется во вторник.

Колыхматова также отметила, что за расчистку придомовых территорий отвечают управляющие компании. // Фото: скриншот видео CityLink