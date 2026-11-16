Детские сады Сегежи продолжат работу, качество образования сохранится

Об этом сообщила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина. С 2027 года в городе реорганизуют четыре учреждения, однако все корпуса останутся открытыми, а дети будут заниматься в привычных условиях

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Решение об объединении учреждений принято не только в связи с устойчивым снижением числа детей дошкольного возраста, но и для более эффективного использования бюджетных средств за счет юридического укрупнения.

В Сегежском муниципальном округе за последние три года воспитанников стало меньше на 194 человека, а за пять лет – на 339 человек. Сейчас в Сегеже работают 8 детских садов в 10-ти корпусах, которые посещают 893 ребенка.

Согласно принятому решению, с начала 2027 года вместо восьми юридических лиц в городе будут функционировать четыре: детский сад № 4 присоединят к детскому саду № 6; детский сад № 14 – к детскому саду № 10; детский сад № 22 – к детсаду № 17, а детский сад № 18 – к детскому саду № 23.

Министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина подчеркнула, что образование и воспитание детей с особыми образовательными потребностями требует специальных условий.

Объединение детских садов № 4 и № 6 не предусматривает закрытия ни одного из корпусов. Для детей и родителей ничего не изменится, образовательная деятельность будет осуществляться в прежнем режиме. Речь идет исключительно о юридическом вопросе: это будет один детский сад, который продолжит работу в двух корпусах. Понимаем обеспокоенность родителей. Поэтому еще раз подчеркиваем: никаких решений о закрытии специализированного корпуса в настоящий момент нет. Объединение не приведет к изменению привычных условий,

– отметила Наталья Кармазина.

Дополнительных расходов из бюджета округа реорганизация не потребует — наоборот, средства будут расходоваться рациональнее: закупки централизуют, а управленческие ресурсы объединят. За счёт этого снизится дублирующая административная нагрузка, и у коллективов останется больше времени на само воспитание и развитие детей.

Это разумное решение, которое позволит перенаправить часть средств администрирования учреждений на улучшение условий для детей: на питание, ремонты, приведение в порядок игровых площадок. Процессы по сокращению бюрократического аппарата необходимо поддерживать. Воспитатели, педагогические работники продолжат работать без изменений,

– подчеркнул Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Для семей воспитанников ничего не поменяется: образовательный процесс останется в тех же корпусах. Бесплатное и общедоступное дошкольное образование сохранится в полном объёме — вместе с занятиями профильных специалистов с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Укрупнение юрлиц — обычная для муниципалитетов практика. Оно позволяет точнее распределять ресурсы, кадровые и финансовые.