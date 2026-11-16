Суд принял решение по земельному скандалу на острове Кильпола

Фирма «Сигма плюс» должна вернуть участки и убрать строения

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

12 ноября судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии приняла окончательное решение по земельному спору между прокуратурой Лахденпохского района и питерской компанией ООО «Сигма плюс», построившей на острове Кильпола Лахденпохского района целый комплекс различных сооружений. Речь идет о земельных участках, предназначенных для ведения сельского хозяйства. Исход этого дела было сложно предсказать. Дело в том, что судья Лахденпохского района Лариса Назарова отказала прокуратуре в удовлетворении иска, посчитав, что возведенные питерской компанией спорные здания и сооружения вполне соответствуют целям ведения сельского хозяйства, а эксперты не подтвердили, что земли являются сельхозугодьями.

Летом 2025 года журналист нашего издания побывала на острове Кильпола, где обосновалась компания ООО «Сигма плюс». На территории была построена новая дорога, которую перегородили шлагбаумом. Юлия Гусева, имеющая по соседству дом, фактически оказалась в западне. Она обращалась в самые различные органы власти, чтобы урегулировать ситуацию и получить доступ к своему участку.

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О том, как непросто жить по соседству с владениями питерской компании, мне пришлось убедиться на личном опыте. Подъехав к месту, где начинался участок ООО «Сигма плюс», мы увидели будку охранника и шлагбаум, перегораживающий основательную грунтовую дорогу. В центре старой лесной дороги стоял мощный щит, сообщающий, что мы находимся на территории парка «Ладожские шхеры», и пройти можно, только получив специальное разрешение. Фактически щит перегораживал единственную тропу, по которой можно добраться до участка Гусевой. Женщина вынуждена оставлять машину около шлагбаума и по изуродованной тропе, которая частично стоит в воде, а частично завалена булыжниками внушительных размеров, пробираться с вещами к своему дому.

Мне тоже пришлось пробираться по тропе к дому Гусевой. На параллельной дороге, проложенной по участку питерской компании, появился квадроцикл с двумя крупными мужчинами. Они постоянно делали фотоснимки на телефон, задавали вопросы о том, что мы здесь делаем, предупреждали, что вокруг частная территория, в общем, пытались воздействовать психологически.

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Настойчивость Юлии Гусевой, которая не переставала бороться за право спокойно жить в своем доме, все же дала результаты. Сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку и выявили на землях, где разрешено вести исключительно сельхоздеятельность, пять жилых строений и две хозпостройки.

Незаконные строения на арендованных ООО «Сигма плюс» участках сотрудники Россельхознадзора квалифицировали как базу отдыха.

Прокуратура Лахденпохского района и Россельхознадзор провели совместную проверку и выявили нарушения законодательства при использовании трех земельных участков, которые находятся в собственности у питерской фирмы.

По итогам проверок прокуратура Лахденпохского района обратилась с иском в суд к ООО «Сигма плюс» о признании построек самовольными. Суд длился больше года. Во время судебного разбирательства выяснилось, что администрация Лахденпохского района выдала ООО «Сигма плюс» разрешение на возведение объектов капитального строительства для целей сельскохозяйственного использования. Согласно сведениям ЕГРН, на участках появились строение для хранения продукции пчеловодства и склад для хранения сельхозпродукции.

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Специалисты Россельхознадзора, в свою очередь, установили, что на участках построено большое деревянное здание, несколько сооружений, не имеющих кадастровых номеров, хозяйственная постройка с солнечными батареями, жилой дом, оснащенный отоплением, газом, водопроводом и канализацией, баня, пять однотипных деревянных домиков. На берегу залива Кирлахти сооружен причальный пирс.

Прокуратура зафиксировала, что здание площадью 150 квадратных метров, зарегистрированное как помещение для хранения продукции пчеловодства, оборудовано санузлом, в нем расположены столовая, кухня и подсобные помещения.

Рядом находится детская площадка. Здание для хранения готовой сельхозпродукции, по оценке прокуратуры, предназначено для временного проживания людей, а рядом установлена деревянная беседка.

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В зарегистрированном как сыроварня объекте сотрудники прокуратуры усмотрели все признаки жилого дома, в котором есть электроснабжение, водопровод, канализация и система отопления. Здание, которое по документах проходит как маслодельня, тоже предназначено, по оценке прокуратуры, для проживания людей.

В Верховном суде Карелии этот земельный спор рассматривался несколько месяцев.

12 ноября 2026 года судебная коллегия Верховного суда РК отменила решение Лахденпохского районного суда и полностью удовлетворила требования прокуратуры.

Был признан ничтожным договор купли-продажи двух крупных земельных участков, заключенный в августе 2025 года между карельским Министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) и ООО «Сигма-плюс». Общая площадь этих двух участков составляет более 167 тысяч квадратных метров. Право собственности на эти участки компания потеряла, что должно быть отражено в ЕГРН. В течение месяца участки компания должна передать в МИЗО.

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Многочисленные здания и сооружения, возведенные питерской фирмой на землях сельхозназначения, были признаны самовольными постройками. Фирма «Сигма-плюс» в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу должна освободить землю от построек.

Значение этого решения сложно переоценить. Сфера земельных отношений в Карелии – одна из самых проблемных. Нарушений столько, что прокуратуре, боюсь, потребуется десятилетие, чтобы вернуть эту коррупционно-емкую область в правовое русло. Но с чего-то надо начинать. Последние крупные инициированные прокуратурой земельные процессы позволяют надеется, что озера и реки постепенно освободятся от заборов, а застройка особняками сельхозземель превратится в слишком рискованную авантюру.